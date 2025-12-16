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Гидравлические испытания 19 июня пройдут в трех районах Петербурга
Сегодня, 9:01
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Гидравлические испытания 19 июня пройдут в трех районах Петербурга

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Речь идет о Фрунзенском, Колпинском и Пушкинском районах.

В трех районах Петербурга 19 июня пройдут гидравлические испытания, сообщили в АО "ТЭК СПб". 

Во Фрунзенском районе в зону испытаний входят тепловые сети к зданиям на Лиговском проспекте, 164А, 164Б, 166А, 168Б,  170А, 172А, 174А, 180В, 275к1, 277, Прилукской улице, 20, 22В, Тамбовской улице, 63А. Также проверки состоятся в границах Тамбовской, Курской и Днепропетровской улиц, набережной Обводного канала. В Колпинском районе протестируют сети в Понтонном на Фанерной и Парковой улицах, на улице Товпеко, в Пушкинском районе – на территории Лесное к домам 1, 3-9, 11, 12, 15, 17, 18, 21. 

Такие испытания нужны для проверки труб на прочность. Дефекты выявляются в день испытаний и через два дня после. 

Ранее мы рассказывали о том, что 16 июня испытания провели в семи районах Северной столицы. 

Фото: pxhere 

Теги: гидравлические испытания, тэк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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