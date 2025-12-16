Гидравлические испытания отключат горячую воду в семи районах Петербурга

Их проведут 16 июня.

В Петербурге 16 июня гидравлические испытания состоятся в семи районах. Об этом сообщили в АО "ТЭК СПб".

В Калининском районе проверят тепловые сети к домам 12, 14/2, 36, 38, 40 на Свердловской набережной и в границах улицы Маршала Блюхера, Лабораторного проспекта, Кушелевской дороги и Бестужевской улицы. В Приморском районе испытания пройдут на Шуваловском проспекте, Глухарской улице, проспекте Авиаконструкторов, Комендантском проспекте, Долгоозерной и Парашютной улицах, проспектах Сизова и Испытателей, Коломяжском проспекте, Фермском шоссе и Афонской улице, а в Центральном районе – на Большой Морской улице, в Кирпичном переулке, на набережной реки Мойки и Гороховой улице.

В Выборгском районе проверят трубопроводы на территории в границах улицы 1-го Мая и Тихоокеанской улицы, в Красногвардейском – улицы Коммуны, Ириновского проспекта, Отечественной улицы и улицы Лазо. В Невском районе повысят давление в трубопроводах между станцией Нева и проспектом Большевиков, в Василеостровском районе – на Детской и Камской улицах, улице Беринга, Донской и Весельной улицах, улицах Шевченко и Карташихина, Наличной улице, улицах Нахимова и Опочинина, улице Репина, Канареечной и Гаванской улицах, а также на всех линиях В. О. (до 29-й) и других улицах.

Ранее мы рассказывали о том, что 15 июня испытания провели в четырех районах.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга