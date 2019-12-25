Во вторник в Петербурге проведут семь гидравлических испытаний

Проверки пройдут в Московском, Выборгском, Красногвардейском, Приморском, Центральном и Всеволожском районах.

В Петербурге 14 июля ожидается семь гидравлических испытаний, рассказали в АО "ТЭК СПб".

В Московском районе проверят на прочность трубопроводы на территории, ограниченной Заозерной и Смоленской улицами, Московским проспектом, набережной Обводного канала и к домам 94, 96, 98 по Московскому проспекту. В Выборгском районе испытаниям подвергнутся теплосети к домам 70В, 72Б, 73А, 74А, 75А и 76А на Большом Сампсониевском проспекте, а также к домам 16/71А, 18А на Кантемиовской улице.

В Красногвардейском районе одно испытание пройдет к домам 87, 110, 112, 114, 116, 120 на шоссе Революции, в Приморском районе состоятся проверки теплопроводов более чем к 500 домам в границах Плесецкой улицы, Комендантского и Шуваловского проспектов, Парашютной улицы, проспекта Сизова, Богатырского проспекта, Торфяной дороги, Заусадебной улицы, Приморского проспекта, Яхтенной, Камышовой и Планерной улиц. Затем испытания планируются в Центральном и Всеволожском районах, полный список доступен по ссылке.

Ранее на Piter.TV: с 13 по 17 июля в Петербурге проведут 53 испытания теплосетей.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга