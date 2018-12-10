С 23 по 27 мая в Северной столице проведут гидравлические испытания

В случае обнаружения поврежденных коммуникаций необходимо сообщить об этом по телефонам "112" или "004".

Теплоэнергетики проведут 26 проверок на теплосетях с 23 по 27 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

Работы запланированы в Выборгском, Колпинском, Красносельском, Красногвардейском, Фрунзенском, Невском, Московском, Пушкинском и Приморском районах города. Петербург будут готовить к следующему отопительному сезону.

Горожан призвали быть внимательными на период проведения гидравлических испытаний. В случае обнаружения поврежденных коммуникаций необходимо сообщить об этом по телефонам "112" или "004".

Ранее на Piter.tv: отопительный сезон ГУП "ТЭК СПб" завершит 23 мая.

Фото: Piter.tv