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С 23 по 27 мая в Северной столице проведут гидравлические испытания
Сегодня, 11:34
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С 23 по 27 мая в Северной столице проведут гидравлические испытания

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В случае обнаружения поврежденных коммуникаций необходимо сообщить об этом по телефонам "112" или "004".

Теплоэнергетики проведут 26 проверок на теплосетях с 23 по 27 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб". 

Работы запланированы в Выборгском, Колпинском, Красносельском, Красногвардейском, Фрунзенском, Невском, Московском, Пушкинском и Приморском районах города. Петербург будут готовить к следующему отопительному сезону.

Горожан призвали быть внимательными на период проведения гидравлических испытаний. В случае обнаружения поврежденных коммуникаций необходимо сообщить об этом по телефонам "112" или "004".

Ранее на Piter.tv: отопительный сезон ГУП "ТЭК СПб" завершит 23 мая.

Фото: Piter.tv

Теги: гидравлические испытания, теплосети, теплоэнергетики, тэк спб
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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