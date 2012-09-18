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Отопительный сезон ГУП "ТЭК СПб" завершит 23 мая
Сегодня, 18:41
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Отопительный сезон ГУП "ТЭК СПб" завершит 23 мая

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Отопительный сезон в Петербурге завершили 13 мая, в 2021 году – 26 мая. 

С понедельника, 23 мая, ГУП "ТЭК СПб" прекращает регулярное теплоснабжение зданий. Решение приняли в связи с прогнозом синоптиков о потеплении, передают в пресс-службе предприятия. 

Так, с 15 мая перешли на режим периодического протапливания – УК могли отключать отопление и обеспечивать температурный режим в квартирах с учетом погодных условий. 

Отопительный сезон в Петербурге завершили 13 мая, в 2021 году – 26 мая. 

Ранее мы писали, что с 17 мая теплоэнергетики приступят к гидравлическим испытаниям. Специалисты начнут проверять сети в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.tv
 

Теги: отопительный сезон, теплосеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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