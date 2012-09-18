Отопительный сезон ГУП "ТЭК СПб" завершит 23 мая

Отопительный сезон в Петербурге завершили 13 мая, в 2021 году – 26 мая.

С понедельника, 23 мая, ГУП "ТЭК СПб" прекращает регулярное теплоснабжение зданий. Решение приняли в связи с прогнозом синоптиков о потеплении, передают в пресс-службе предприятия.

Так, с 15 мая перешли на режим периодического протапливания – УК могли отключать отопление и обеспечивать температурный режим в квартирах с учетом погодных условий.

Отопительный сезон в Петербурге завершили 13 мая, в 2021 году – 26 мая.

Ранее мы писали, что с 17 мая теплоэнергетики приступят к гидравлическим испытаниям. Специалисты начнут проверять сети в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.tv

