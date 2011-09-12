С 17 мая теплоэнергетики приступят к гидравлическим испытаниям

Специалисты начнут проверять сети в Красногвардейском районе.

В период с 17 мая по 28 августа специалисты теплосети проведут 260 гидравлических испытаний теплосетей. Они пройдут в 17 районах Петербурга и 4 районах области, передают в пресс-службе организации.

Специалисты начнут с Красногвардейского района. В этот же день они проверят трубы в Красносельском, Приморском и Невском районах. До 20 мая будут испытаны сети Московского, Калининского и Выборгского районов.

Напомним, что гидравлические испытания необходимы для проверки прочности и плотности сосудов, трубопроводов, теплообменников, насосов и другого оборудования, работающего под давлением, их деталей и сборочных единиц.

Ранее мы сообщали, что очередной прорыв трубы в Петербурге вынудил общественный транспорт менять маршруты.

Фото: Piter.tv

