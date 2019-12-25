Очередной прорыв трубы в Петербурге вынудил общественный транспорт менять маршруты

В Комтрансе указали, что из-за прорыва был изменен маршрут троллейбуса №16. Так, с Профессора Качалова он поворачивает не на Хрустальную улицу, а на улицу 2-й Луч.

Очередной прорыв трубы в Невском районе Санкт-Петербурга привел к изменению маршрутов общественного транспорта. Данная проблема носит систематический характер, однако в Смольном не спешат ее решать.

Как сообщила "Фонтанка", утром 4 мая, у дома №7 по улице Профессора Качалова местные жители зафиксировали прорыв трубы. Специалисты Водоканала обследовали участок и выявили технологическое нарушение на сети диаметром 200 мм.

В Комтрансе указали, что из-за прорыва был изменен маршрут троллейбуса №16. Так, с Профессора Качалова он поворачивает не на Хрустальную улицу, а на улицу 2-й Луч. Подобные изменения маршрутов из-за аварий происходят все чаще в Петербурге, что сильно усложняет жизнь жителям города. Многие люди опаздывают на работу, поскольку вынуждены делать по несколько пересадок.

СМИ неоднократно писали, что прорывы труб – следствие сформировавшей системной проблемы в городе, которую Смольный не решает. По подсчетам экспертов, в Петербурге очень высокий уровень износа трубопроводов – свыше 40% требуют ремонта. Старые трубы не выдерживают резких перепадов температур и часто лопаются. Особенно часто подобные инциденты фиксируются в зимний период.

Однако администрация губернатора Петербурга Александра Беглова не выделяет финансирование в достаточном объеме, чтобы произвести замену устаревших труб, поэтому темпы проведения ремонтных работ отстают. По информации СМИ, они находятся на уровне 67,5% от реальной потребности. Как следствие, водные магистрали приходят в ненормативное состояние быстрее, чем их успевают реконструировать.

Помимо прорывов труб жизнь петербуржцев серьезно осложнила транспортная реформа, из-за старта которой множество маршрутов общественного транспорта были изменены. Жители города уверены, что реформа не сможет решить проблему пробок и заторов, как и многие другие проблемы, и продолжают ежедневно жаловаться в социальных сетях.

Фото: Piter.tv (архив)