Гидравлические испытания в 9 районах Петербурга пройдут на этой неделе

Все запланированные профилактические работы и мероприятия на объектах теплоснабжения должны быть завершены до 1 сентября.

С 12 по 18 августа в девяти районах Петербурга пройдут 20 гидравлических испытаний. Эта информация была предоставлена комитетом по энергетике.

Такие испытания являются неотъемлемой частью подготовки тепловых сетей к отопительному сезону 2024/2025 годов. Они помогают обнаружить слабые места в трубопроводах и предотвратить возможные сбои в подаче горячей воды и отопления в холодное время года.

ГУП "ТЭК СПб" проведет два испытания в Красносельском и Невском районах. АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" проведет три испытания в Московском, Фрунзенском и Невском районах. ООО "Петербургтеплоэнерго" проведет восемь испытаний в Курортном, Петроградском и Центральном районах. ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО" проведет семь испытаний в Выборгском, Красносельском, Красногвардейском, Невском, Петроградском, Московском районах.

Все запланированные профилактические работы и мероприятия на объектах теплоснабжения должны быть завершены до 1 сентября. Чтобы узнать, попадает ли ваш дом в зону испытаний, можно посетить раздел "Подготовка и проведение отопительного сезона" на сайте Комитета по энергетике или на сайтах основных поставщиков тепла. Если вы заметите признаки повреждения коммуникаций (пар, утечку воды, проседание грунта), немедленно сообщите об этом по номерам 112 или 004.

Ранее мы сообщили о том, что обновлен участок трубопровода распределительной сети "Олеко Дундича".

Фото: Telegram / Комитет по энергетике