После завершения отопительного сезона в Петербурге пройдут гидравлические испытания теплосетей

На ближайшей неделе планируется организовать 65 гидроиспытаний, затрагивающих 12 районов города.

Завершение отопительного сезона знаменует начало обширной программы гидравлических проверок городских тепловых коммуникаций, организованной специалистами энергетической отрасли Петербурга. Цель мероприятия заключается в выявлении проблемных участков трубопроводов и предупреждении возможных аварийных ситуаций в дальнейшем. Планируется провести свыше 693 испытаний, охватывая проверку состояния около 10 тысяч километров инженерных сетей, согласно информации, размещённой Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению.

Процедура включает искусственное повышение давления внутри магистралей, позволяющее выявить слабые звенья системы. Во время тестов температура горячего водоснабжения временно снижается до +40°C.

Испытания распределятся следующим образом:

АО "ТЭК СПб": выполнит 257 процедур тестирования;

ООО "Петербургтеплоэнерго": проведет 349 испытаний;

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО": осуществит 66 проверок;

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга": обеспечит проведение 21 теста.

На ближайшей неделе планируется организовать 65 гидроиспытаний, затрагивающих 12 районов города. Узнать, входит ли конкретный жилой дом в перечень объектов, подлежащих проверке, возможно на официальном веб-ресурсе вышеуказанного комитета, в соответствующем разделе "Подготовка и проведение отопительного сезона", либо на официальных страницах компаний.

Фото: Комитет по энергетике Петербурга