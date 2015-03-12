За неделю в 14 районах Петербурга проведут 55 гидравлических испытаний

АО "ТЭК СПб" приступит к проведению проверки 25 участков тепловых сетей в Колпинском, Пушкинском, Невском, Московском, Выборгском, Красногвардейском, Калининском и Кронштадтском районах .

С 30 июня по 4 июля энергетики запланировали проведение гидравлических испытаний теплосетей в 14 районах Северной столицы. Об этом говорится в сообщении Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.

АО "ТЭК СПб" приступит к проведению проверки 25 участков тепловых сетей в Колпинском, Пушкинском, Невском, Московском, Выборгском, Красногвардейском, Калининском и Кронштадтском районах .

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" организует проверку магистральных трубопроводов от двух крупных теплотрасс, обеспечивающих подачу горячей воды жителям Адмиралтейского и Кировского районов. Компания ООО "Петербургтеплоэнерго" займётся испытанием 26 участков теплосети в курортной зоне, Петроградском, Адмиралтейском и Центральном районах.

Ещё две зоны испытаний закреплены за организацией ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО": проверки пройдут в Приморском и Выборгском районах города.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге запустили тоннелепроходческий комплекс для строительства второй нитки газопровода под Невой.

Фото: Комитет по энергетике Петербурга