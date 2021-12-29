Следствие просит заключить под домашний арест сотрудника ГИБДД, который сломал руку коллеге

Мужчина считает обвинением несправедливым.

Следствие ходатайствует о том, чтобы заключить бывшего сотрудника ГИБДД Александра Колесникова под домашний арест. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ходатайство зарегистрировал Василеостровский районный суд. Мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий. Он не признает свою вину.

Следствие просит избрать меру до 1-го апреля 2022 года.

Напомним, в ночь с 31 января на 1 февраля между двумя сотрудниками ГИБДД, среди которых был Колесников, и сотрудницей уголовного розыска произошел конфликт. Женщина была в гражданском форме в отделении с оружением и отказалась показывать служебное удостоверение. По словам самого Колесникова, перепалка началась еще на улице. На видео попала только часть конфликта. Разборки привели к тому, что дошло до рукоприкладства. При этом оперуполномоченный также кидалась на сотрудников ГИБДД. Всех участников драки уволили.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор