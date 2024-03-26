Гибель рабочего в магазине "Народный" расследуют в Петербурге

Предварительно установлено, что сотрудник скончался от тяжелых травм, полученных в результате попадания между подвижной частью грузового лифта и ограждением шахты во время подъёма груза на верхние этажи.

Государственная инспекция труда приступила к проверке обстоятельств гибели сотрудника в магазине "Народный", расположенном на проспекте Косыгина, 21 в Петербурге.

3 апреля в данном магазине произошла трагедия, повлекшая гибель рабочего, свидетельствует официальный релиз.

Предварительно установлено, что сотрудник скончался от тяжелых травм, полученных в результате попадания между подвижной частью грузового лифта и ограждением шахты во время подъёма груза на верхние этажи. Вероятной причиной трагедии назвали техническую неисправность системы аварийного торможения грузового лифта, оснащённого специальным устройством ограничения движения кабины.

Инспекция, действуя совместно со Следственным комитетом, оперативно провела обследование места события и постановила организовать ряд внеплановых проверочных мероприятий, включающих инспекционные визиты на другие предприятия города, направленные на выявление потенциальных нарушений норм охраны труда и правил техники безопасности.

Ранее мы сообщили о том, что жительница Петербурга загорелась от плиты и умерла.

Фото: пресс-служба Государственной инспекции труда Петербурга