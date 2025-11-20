После гибели работника на производстве в Ленобласти возбуждено уголовное дело

Следствие Соснового Бора возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ после гибели сотрудника на производстве в Ломоносовском районе. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ленинградской области.
По предварительным данным, накануне в производственном цехе 39-летний работник устанавливал металлоконструкции на строительные подмости для последующего нанесения огнезащитного состава. В результате они упали на мужчину, и пострадавший скончался от полученных травм.
Следователи проводят необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее на Piter.TV: прокуратура проводит проверку соблюдения трудовых прав строителей завода в Петербурге.
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области
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