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После гибели работника на производстве в Ленобласти возбуждено уголовное дело
Сегодня, 16:43
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После гибели работника на производстве в Ленобласти возбуждено уголовное дело

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Мужчина устанавливал металлоконструкции на строительные подмости.

Следствие Соснового Бора возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ после гибели сотрудника на производстве в Ломоносовском районе. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Ленинградской области. 

По предварительным данным, накануне в производственном цехе 39-летний работник устанавливал металлоконструкции на строительные подмости для последующего нанесения огнезащитного состава. В результате они упали на мужчину, и пострадавший скончался от полученных травм. 

Следователи проводят необходимые действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. 

Ранее на Piter.TV: прокуратура проводит проверку соблюдения трудовых прав строителей завода в Петербурге. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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