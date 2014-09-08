Следователи проводят проверку после гибели мужчины при пожаре на дачном участке в Ленобласти

Следователи Всеволожского района Ленинградской области устанавливают обстоятельства смерти местного жителя 68 лет в результате пожара. Тело мужчины нашли на дачном участке, сообщили в СК РФ 10 апреля.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Предварительно, погибший приехал на дачу в марте. Каждую весну он жег сухую траву. Были обнаружены участки с обгоревшей растительностью, бутылки из-под спиртных напитков и емкости с жидкостью для розжига. Назначена медицинская судебная экспертиза.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти