Гибель юного зацепера в Ленобласти обернулась уголовным делом

После гибели подростка на железной дороге в Ленобласти возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным Западного МСУТ СК РФ, 15-летний юноша на перегоне станций Рощино — Каннельярви 8 января оказался в межвагонном пространстве "Ласточки", которая следовала из Петербурга в Выборг. Во время движения состава мальчик упал и получил смертельные травмы. Вместе с ним были друзья.

Осмотрено место происшествия, назначены необходимые экспертизы. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК РФ