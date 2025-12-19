  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Гибель юного зацепера в Ленобласти обернулась уголовным делом
Сегодня, 11:24
116
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Гибель юного зацепера в Ленобласти обернулась уголовным делом

0 0

Во время движения состава мальчик упал и получил смертельные травмы.

После гибели подростка на железной дороге в Ленобласти возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). 

По данным Западного МСУТ СК РФ, 15-летний юноша на перегоне станций Рощино — Каннельярви 8 января оказался в межвагонном пространстве "Ласточки", которая следовала из Петербурга в Выборг. Во время движения состава мальчик упал и получил смертельные травмы. Вместе с ним были друзья. 

Осмотрено место происшествия, назначены необходимые экспертизы. Все обстоятельства трагедии устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что двух зацеперов задержали на станции Понтонная. 

Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК РФ 

Теги: железная дорога, ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии