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Под окнами дома в Сертолово нашли тело мужчины в нижнем белье
Сегодня, 11:58
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Под окнами дома в Сертолово нашли тело мужчины в нижнем белье

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Все обстоятельства трагедии устанавливаются, проводится проверка.

В Сертолово в Ленобласти мужчина выпал из окна и погиб. Из одежды на нем было только нижнее белье, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Утром 22 июля местная жительница выгуливала собаку на улице Молодцова и заметила лежавшего на земле незнакомца без признаков жизни. На месте установили, что скончался 43-летний мужчина. По предварительным данным, он упал с высоты по случайности. 

Все обстоятельства трагедии устанавливаются, проводится проверка. 

Ранее мы сообщили о том, что житель Петербурга выпал с высоты третьего этажа и сам пришел в больницу. У пострадавшего зафиксировали закрытые переломы позвонков и фаланг пальцев обеих стоп. 

Фото: Piter.TV 

Теги: падение с высоты, сертолово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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