Под окнами дома в Сертолово нашли тело мужчины в нижнем белье

Все обстоятельства трагедии устанавливаются, проводится проверка.

В Сертолово в Ленобласти мужчина выпал из окна и погиб. Из одежды на нем было только нижнее белье, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Утром 22 июля местная жительница выгуливала собаку на улице Молодцова и заметила лежавшего на земле незнакомца без признаков жизни. На месте установили, что скончался 43-летний мужчина. По предварительным данным, он упал с высоты по случайности.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются, проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что житель Петербурга выпал с высоты третьего этажа и сам пришел в больницу. У пострадавшего зафиксировали закрытые переломы позвонков и фаланг пальцев обеих стоп.

Фото: Piter.TV