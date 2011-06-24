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Житель Петербурга выпал с высоты третьего этажа и сам пришел в больницу
Сегодня, 10:48
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Житель Петербурга выпал с высоты третьего этажа и сам пришел в больницу

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У пострадавшего зафиксировали закрытые переломы позвонков и фаланг пальцев обеих стоп.

В Петербурге мужчина пришел самостоятельно в травмпункт после падения с высоты третьего этажа. Об этом пишет "Бриф24" 22 июля. 

Местный житель был нетрезвым. Врачам он рассказал, что упал с высоты и чувствует себя плохо. У пострадавшего зафиксировали закрытые переломы позвонков и фаланг пальцев обеих стоп. Его состояние оценили как средней степени тяжести. 

Несмотря на полученные травмы, мужчина ушел из медицинского учреждения. Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее мы сообщили о том, что строитель оказался в больнице после падения с высоты на Полюстровском проспекте. В офисе строительной компании и жилище гендиректора проведены обыски. 

Фото: Piter.TV 

Теги: падение с высоты, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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