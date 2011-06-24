Житель Петербурга выпал с высоты третьего этажа и сам пришел в больницу

У пострадавшего зафиксировали закрытые переломы позвонков и фаланг пальцев обеих стоп.

В Петербурге мужчина пришел самостоятельно в травмпункт после падения с высоты третьего этажа. Об этом пишет "Бриф24" 22 июля.

Местный житель был нетрезвым. Врачам он рассказал, что упал с высоты и чувствует себя плохо. У пострадавшего зафиксировали закрытые переломы позвонков и фаланг пальцев обеих стоп. Его состояние оценили как средней степени тяжести.

Несмотря на полученные травмы, мужчина ушел из медицинского учреждения. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы сообщили о том, что строитель оказался в больнице после падения с высоты на Полюстровском проспекте. В офисе строительной компании и жилище гендиректора проведены обыски.

Фото: Piter.TV