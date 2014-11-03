  1. Главная
В Коммунаре трагически погиб девятилетний мальчик
Сегодня, 8:58
Следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства (ст. 110 УК РФ).

В Гатчинском районе Ленобласти погиб девятилетний школьник. Следствие утверждает, что он свел счеты с жизнью, пишет "Фонтанка" 9 сентября. 

В Коммунар накануне прибыли экстренные службы, когда отец обнаружил своего сына в детской комнате. Мальчик уже не дышал, врачи констатировали смерть.

Семья погибшего полная и благополучная, он учился в Петербурге в третьем классе. По факту случившегося проводят проверку полицейские, следователи возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства (ст. 110 УК РФ). 

Фото: Piter.TV 

