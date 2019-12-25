  1. Главная
Двое младенцев погибли в Металлострое и на проспекте Солидарности
Сегодня, 13:08
Признаки насильственной смерти не зафиксированы в обоих случаях.

Петербургские следователи устанавливают обстоятельства гибели двоих младенцев. Их тела были обнаружены 15 декабря. 

Один из двухмесячных малышей скончался в квартире дома на улице Богайчука в Металлострое, второй – на проспекте Солидарности в Невском районе. Признаки насильственной смерти не зафиксированы в обоих случаях. 

Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, назначены необходимые экспертизы. 

Пресс-служба СК РФ 

Ранее на Piter.TV: два человека погибли во время бытовых пожаров в Ленобласти. По всем фактам начаты доследственные проверки. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

