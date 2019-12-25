Двое младенцев погибли в Металлострое и на проспекте Солидарности

Признаки насильственной смерти не зафиксированы в обоих случаях.

Петербургские следователи устанавливают обстоятельства гибели двоих младенцев. Их тела были обнаружены 15 декабря.

Один из двухмесячных малышей скончался в квартире дома на улице Богайчука в Металлострое, второй – на проспекте Солидарности в Невском районе. Признаки насильственной смерти не зафиксированы в обоих случаях.

Следователями выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего, назначены необходимые экспертизы. Пресс-служба СК РФ

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу