У башкирского сотрудника ГИБДД нашли "лишние" 44 млн рублей

Начальник отдела ГИБДД обладал двумя внедорожниками и элитным коттеджем.

Прокуратура Башкирии требует изъять в пользу государства имущество экс-начальника одного из отделов ГИБДД. Сотрудник не смог доказать законность покупки его недвижимости и автомобилей на сумму свыше 44 миллионов рублей. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на ведомство региона.

По данным следствия, начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Башкирии приобрел в столице республики три офисных помещения, квартиру элитный дом, а также два внедорожника.

Мужчина не смог подтвердить законность происхождения имущества на общую сумму более 44 миллионов рублей. Чтобы скрыть имущество от декларирования, объекты недвижимости и автомобили он оформил на родных, которые также не обладали такими финансовыми возможностями. из сообщения прокуратуры Башкирии

В ведомстве сообщили, что начальника уволили, так как он опорочил честь сотрудника органов внутренних дел. Изъятые денежные средства и имущество принято передать в пользу государства.

Ранее Мишустин заявил, что передача Башкирии акций БСК поможет наладить управление компанией.

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