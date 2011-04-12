В ГИБДД заявили об отсутствии защиты загружаемых фотографий автомобилей при прохождении ТО

ГИБДД обратилась к Минтрансу с опасением, что фотографии транспортного средства при прохождении обновленной процедуры техосмотра могут быть ретушированными. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".
Напомним, что с 1 марта 2021 года действует единая автоматизированная система ТО автомобилей. Водители обязаны фотографировать транспортное средство до и после техосмотра и отправлять фото в МВД. Также они должны предоставлять данные о пробеге, марке шин и копию СТС.
В обращении отмечается, что никакой защиты от злоумышленников не предусматривалось ранее.
По словам экспертов, мошенники могут не только редактировать фотографии, но и менять номера транспортных средств, а также отгонять автомобиль на нужный пункт ТО, сфотографировать его там и вернуть владельцу без проверки.
Отметим, что с момента действия нововведений возбуждено более 100 дел по статье 14.4.1 КоАП по "признакам нарушений правил проведения ТО, допущенных операторами".
Ранее в Совфеде предложили установить базовую стоимость техосмотра.
Фото: pixabay.com
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