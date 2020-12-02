В Совфеде предложили установить базовую стоимость техосмотра

Документ направлен на изучение в Росаккредитацию.

В Совете Федерации предложили установить базовую стоимость оплаты за техосмотр транспортного средства, а также верхнего и нижнего пределов этого параметра. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета СФ по экономической политике Андрея Кутепова. текст инициативы направлен для изучения в Росаккредитацию. Ведомство должно дать на него отзыв.

В целях формирования взвешенного, экономически обоснованного тарифа за оказание услуг по техническому осмотру во всех регионах Российской Федерации законопроектом изменяется порядок его формирования. Вводится базовый размер платы и ценовые пределы за проведение технического осмотра. пояснительная записка к документу

Законопроект предлагает утвердить методики расчета базового размера платы за услугу. Согласно действующему законодательству, предельный размер платы за проведение технического осмотра обеспечивается за счет возмещения "экономически обоснованных и документально подтвержденных расходов на проведение техосмотра", а также получения прибыли, которая нужна для развития и финансирования расходов.

Кутепов предлагает передать полномочия по аккредитации компаний-операторов, занимающихся организацией технического осмотра от Российского союза автостраховщиков к Федеральной службе по аккредитации. По мнению парламентария, именно это ведомство должно контролировать ведение реестра операторов техосмотра.

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Фото: Piter.tv