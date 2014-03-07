В Совфеде назвали строительство городов в Арктике преступным

Юрий Ванженин объяснил, почему города в Арктике будут неудобными для россиян.

В Совете Федерации назвали строительство городов в Арктике преступным. Об этом в интервью "РИА Новостям" рассказал представитель комитета СФ по экономической политике Юрий Важенин. Парламентарий уточнил, что такие населенные пункты будут для населения неудобными, так как людям придется жить в крайне тяжелых условиях. Спикер заявил, что особенно сильно это кажется на пенсионерах.

Мое глубокое убеждение — что строить новые города в Арктике просто преступно. Юрий Ванженин, российский сенатор

Ведущий научный сотрудник МГУ Надежда Замятина согласна с представителем верхней палаты парламента. Она напомнила, что развитие арктического региона связано с освоением новых месторождений, срок которых будет ограничен. Эксперт уточнила, что Россия "подложит потомкам очень большую свинью", так как лет через 20 им придется решать проблемы, которые сейчас решаются в Воркуте и Норильске.

В Совфеде предложили внести в УК отдельную статью за трэш-стримы.

Фото: Piter.tv