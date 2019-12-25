С марта вступили в силу новые законы для автомобилистов

Эксперты портала "Автовзгляд" называют самым значимым законом о продлении действия диагностических карт.

С понедельника, 1 марта, в России вступил в силу ряд законов, касающихся автомобилистов. Эксперты портала "Автовзгляд" назвали 5 нововведений, о которых должен знать каждый владелец машины.

Во-первых, согласно новому законопроекту, продлевается срок действия диагностических карт, содержащих заключения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, срок действия которых истекает в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 г. То есть, если "техосмотр" закончился в феврале, то он автоматически продлевается до 1 октября.

Во-вторых, с наступлением весны на российских дорогах изменят правила установки знаков, которые предупреждают о камерах фиксации нарушений правил. Отмечается, что их перестанут устанавливать перед каждым комплексом, расположенным в границах населенного пункта. Таким образом, знаки будут размещены на въездах в города и прочие поселения, а также и перед "камерами" на трассах.

В-третьих, вступили в силу новые санитарно-эпидемиологические правила, согласно которым запрещается мойка машин, проверка тормозов и настройка звуковых сигналов на придомовой территории. За нарушение правил россияне будут обязаны оплатить штраф в размере от 500 до 1000 рублей по ч. 1 ст. 6.3 КоАП.

В-четвертых, штраф по статье 19.3 КоАП ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов фсб, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника войск национальной гвардии РФ") увеличили в 4 раза: с 500 – 1000 рублей до 2000 – 4000 рублей. Также появился новый вид наказания – обязательные работы на срок до 120 часов.

В-пятых, транзитный проезд машин массой свыше 12 тонн по МКАДу теперь запрещен.

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