Новые правила для автомобилистов: что изменится в России с февраля 2025 года

Изменения коснутся тарифов для большегрузов, контроля за автозапчастями, миграционного учета и использования конфискованных автомобилей.

С 1 февраля 2025 года в России вступают в силу несколько новых законов и нормативных актов, которые затронут водителей и владельцев транспорта. Как рассказал портал 110km.ru, изменения коснутся тарифов для большегрузов, контроля за автозапчастями, миграционного учета и использования конфискованных автомобилей.

Повышение тарифов "Платона"

Для грузовиков массой свыше 12 тонн увеличиваются тарифы на проезд по федеральным трассам в рамках системы "Платон". Теперь плата за каждый километр пути составит 3,34 рубля вместо прежних 3,05 рубля. Собранные средства направят на ремонт и содержание дорог.

Маркировка автозапчастей

С начала февраля стартует эксперимент по добровольной маркировке автозапчастей. Производителям предложено протестировать систему на таких товарах, как фильтры, свечи зажигания и автомобильные стёкла. Инициатива направлена на борьбу с контрафактной продукцией и повышение безопасности на дорогах.

Ограничения для иностранных граждан

В соответствии с законом №260, подписанным в августе 2024 года, иностранные граждане, находящиеся в России без официального статуса, будут включены в специальный реестр. Пока их правовой статус не будет урегулирован, им запрещено:

– приобретать и управлять транспортными средствами;

– сдавать экзамены на водительские права;

– получать и обменивать водительские удостоверения.

Конфискованные автомобили — для гуманитарных целей

Изменения коснулись и порядка обращения конфискованного имущества. Теперь автомобили, изъятые за административные правонарушения, могут использоваться не только для нужд регионов, но и в качестве гуманитарной помощи. Это позволит сократить расходы на их хранение и упростить распределение имущества по целевому назначению.

Фото: Piter.tv