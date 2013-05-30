С 1 июня вступили в силу новые правила для автомобилистов: запрет на зимнюю резину и обновление акцизной отчетности

Водителей ждут штрафы, ужесточение контроля за шинами и нововведения в международных перевозках.

С наступлением лета автомобилистов по всей России ждут важные изменения в законодательстве. Новые правила вступили в силу 1 июня 2025 года и коснутся как рядовых водителей, так и участников международных перевозок и продавцов автотехники. Подробнее о нововведениях рассказал портал 110km.ru.

Шипы под запретом до осени

Главное новшество – введение официального запрета на использование шипованных зимних шин в летний период. До 31 августа водители, не успевшие "переобуться", могут получить штраф в размере 500 рублей. Это связано с тем, что шипы на разогретом асфальте не только ухудшают сцепление, но и портят дорожное покрытие. При этом нешипованные зимние шины можно использовать без санкций, хотя специалисты по-прежнему советуют менять их на летние для безопасной езды и продления срока службы покрышек.

Изменения для продавцов и производителей

С 1 июня началось применение обновленной формы декларации по акцизам, которая затрагивает продавцов автомобилей и мотоциклов, а также импортеров и производителей топлива, газа и стали. Новая форма утверждена приказом ФНС России от 31 января 2025 года № ЕД-7-3/65. Хотя она вступила в силу 5 мая, использовать ее необходимо начиная с июньской отчетности.

Обновления в международных перевозках

Нововведения также коснулись международных автоперевозок. Вступили в силу изменения к Конвенции МДП – теперь срок действия свидетельства увеличен с двух до трех лет. Это должно сократить количество бюрократических процедур и облегчить работу перевозчиков. Документы, выданные до 1 июня, остаются действительными до истечения их срока. Если он завершается во время рейса, книжка МДП будет действовать до окончания маршрута.

Ограничения для фур в жару

Еще одно нововведение – ограничения на движение большегрузов при жаркой погоде. При температуре воздуха выше +32 °C в ряде регионов запрещено движение тяжёлой техники с 10:00 до 22:00, чтобы избежать деформации асфальта. Исключение – транспорт с медикаментами, скоропортящимися продуктами и важными грузами. Штрафы за нарушение правил могут достигать 600 тысяч рублей. Контролем занимаются сотрудники Ространснадзора, в том числе при помощи комплексов весогабаритного контроля.

Фото: Piter.tv