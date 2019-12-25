Смольный объяснил весеннее появление ям на дорогах города

По мнению специалистов комитета по развитию транспортной инфраструктуры города, ямы и трещины на дорогах появляются из-за резкой смены сезонов.

В понедельник, 1 марта, в Смольном прокомментировали появление больших ям на дорогах города, сообщили "Невские новости" со ссылкой на пресс-службу комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Оттепель, наступившая в начале февраля, "вскрыла" дорожные проблемы. Петербуржцы начали жаловаться на ямы на проспекте Обуховской Обороны, Манчестерской улице и улице Профессора Качалова. В комитете рассказали, почему могут образовываться трещины. Специалисты отметили, что основной причиной является частый переход температур через ноль.

При положительной температуре снег на покрытии тает и просачивается во все, даже мельчайшие, трещины. В зимний период покрытие недостаточно хорошо просыхает и при отрицательной температуре влага внутри асфальтобетона замерзает и расширяется, в результате чего нарушается целостность структуры покрытия объяснили в ведомстве.

Ранее мы писали, что фура с мороженым горела на трассе М-11 под Петербургом.

Фото: Piter.TV