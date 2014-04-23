Фура с мороженым горела на трассе М-11 под Петербургом

На место прибыли сотрудники МЧС.

Вечером в понедельник, 1 марта, петербуржцы сообщили в соцсетях о замеченной на трассе М-11 горящей фуре. На место прибыли пожарные, достоверная причина возгорания пока неизвестна.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В комментариях под постом петербуржцы спорили, что было внутри прицепа. Кто-то предположил, что фура была с рыбой, а кто-то уверен, что внутри было мороженое. К произошедшему пользователи сети отнеслись с иронией:

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Фото и видео: vk.com/spb_today