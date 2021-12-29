Мама обнаружила у трехлетнего сына гематомы и ссадины после того, как он оставался с няней

Ударился ли малыш сам или кто-то приложил к этому руку — пока неизвестно.

Трехлетний ребенок поступил в детскую городскую больницу №5 с гематомами. На травмирование мальчика обратила внимание мама. До этого малыш находялся с няней, узнал Piter.TV.

По предварительным данным, ссадины заметили на лице, в гематомы — в области половых органов. В удовлетворительном состоянии мальчика 9 января после осмотра отпустили домой. В медучреждении передали информацию полиции. Обстоятельства выясняются.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что почти 100 несовершеннолетних петербуржцев пострадали во время новогодних праздников. Самым частым происшествием стало отравление.

Фото: ВКонтакте / ДГКБ №5 им. Н. Ф. Филатова