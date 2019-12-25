В пище для школьных столовых Петербурга обнаружены яйца гельминтов и инфекции

Организация комбината питания "Нева", ответственная за организацию горячего питания сотен городских образовательных организаций, подверглась судебному разбирательству и получила административное взыскание в виде штрафа на сумму 350 тысяч рублей.

В ходе санитарно-эпидемиологических проверок столовых образовательных учреждений Петербурга выявлены серьезные нарушения стандартов безопасности пищевых продуктов, предназначенные для детского питания. Telegram-канал "SHOT Проверка" опубликовал результаты мониторинга, проведенного специалистами надзорных ведомств.

Контрольные мероприятия проводились в ряде школ и дошкольных учреждений города, в результате чего выявлено значительное количество опасных примесей и инфекций в продуктах питания, используемых для приготовления блюд детям. Нарушения зафиксированы в 15 учебных заведениях и трех детских садах.

При лабораторных исследованиях выяснилось, что продукция содержала опасные бактерии, паразитарные организмы и следы антибиотиков. Например, помидоры, салаты и блюда из печени показали положительный тест на кишечную палочку, картофель оказался заражён паразитами, мясо имело признаки присутствия антибактериальных препаратов, а в некоторых образцах обнаруживался золотистый стафилококк.

