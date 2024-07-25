В Петербурге выявили шесть образцов фальшивого меда перед Медовым спасом

Мёд из популярных магазинов Петербурга оказался подделкой с сиропом.

В Петербурге перед Медовым спасом эксперты обнаружили в магазинах поддельный мёд и опасные примеси. Об этом сообщили в организации "Общественный контроль".

В ходе проверки в шести из десяти исследованных образцов, приобретённых в торговых сетях "Семишагофф", "О"Кей", "Вкустер", "Перекрёсток" и "Лента", выявили несоответствие ГОСТу. Часть продукции имела низкое дистазное число, что указывает на замену натурального мёда глюкозно-фруктозным или глюкозно-мальтозным сиропом.

В "Семишагофф" был куплен мёд марки "Медовая деревня" по цене 180 руб. за кг и продукт с пометкой "изделие медовое", который в чеке значился как натуральный мёд. Аналогичная ситуация зафиксирована в "О"Кей" с продуктом ТМ "О"КЕЙ Daily" — на крышке крупно указано "Мёд цветочный", а мелким шрифтом уточнено "медовое лакомство".

В "Вкустер" и "Семишагофф" образцы липового мёда показали низкое содержание дистазы и пролина. В "Перекрёстке" и "Ленте" эксперты нашли канцероген — в марках "Липовый" и "Дикоросы". При этом четыре образца соответствовали нормам. К безопасным отнесли "Иванова пасека" из "Магнита", "Южное разнотравье" и "Потапыч" из "Сезона" и "Ленты", а также "Разноцветье" из "Ленты".

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что можно хранить в дверце холодильника.

Фото: freepik