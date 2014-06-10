В Роспотребнадзоре рассказали, что можно хранить в дверце холодильника

Не все продукты питания сохранят свои качества в более теплой части холодильника.

Мед, джем, соусы, пакетированные соки, газированную воду, питьевые йогурты и растительное молоко можно хранить в дверце холодильника. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделала пресс-служба Роспотребнадзора. В Международный день холодильника в профильном ведомстве напомнили, что дверца представляет из себя самую теплую часть устройства, поэтому лишь немногие продукты могут в таких условиях сохранять свои качества. Специалисты уточнили, что важно обращать внимание на целостность упаковки, а открытые напитки, особенно молочные, важно размещать в основной камере холодильного устройства.

Закрытые упаковки с кетчупом, горчицей, соевым соусом и салатными заправками в герметичных бутылках, банках или дой-паках можно хранить в дверце холодильника. Пакетированные соки, газированная вода, запечатанные питьевые йогурты и растительное молоко - также подходящие кандидаты для хранения в дверце. пресс-служба Роспотребнадзора

В пресс-службе Роспотребнадзора уточнили, что если человек планируе использовать масло в течение 2-3 дней, то его можно оставить в специальном отсеке дверцы. Для длительного хранения продукта его рекомендуется помещать в основную камеру при температуре около плюс двух градусов по Цельсию. Целые упаковки твёрдых сыров (пармезан, чеддер или гауда и прочее) могут храниться в дверце. После распаковки продукт лучше извлечь из пленки, затем завернуть в пергамент и переместить в более прохладное место. Домашнюю консервацию лучше хранить в основной зоне холодильника, где температура фиксируется ниже.

Фото: pxhere.com