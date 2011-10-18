Причиной дефицита называют значительное удорожание сертификации продукции.

Россияне столкнутся с дефицитом натурального меда в 2026 году. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на Союз пчеловодов России.

Причиной дефицита называют значительное удорожание сертификации продукции. Из-за этого большинству пасечников будет невыгодно поставлять мед переработчикам. В связи с этих в магазинах будет больше медовых продуктов, а не чистого меда. Кроме того, по результатам проверок Роскачества только 13 из 20 торговых марок предлагают действительно натуральный мед.

Ранее мы сообщали, что куриные яйца в России подорожали почти на 12%.

Фото: pxhere.com