Куриные яйца в России подорожали почти на 12%

Куриные яйца в России подорожали на 11,6%. Об этом сообщил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов в комментарии "Газете.Ru".

По словам эксперта, подорожание куриных яиц зафиксировали в магазинах в период с 9-го по 16 августа. Кроме того, в России за год подорожали морковь (+2,9%) и куриные тушки (+4,7%). При этом отмечается снижение цен на бананы (-25%), сливочное масло (-12,2%) и черный чай (-4,9%).

Фото: pxhere.com