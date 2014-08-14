Аналитики назвали ряд негативных факторов, которые сказываются на потере страной добросовестных производителей.

Погодные аномалии 2025 года в основных российских медоносных регионах: засуха в одних регионах и избыток осадков в других, сокращение сбора меда, а также сокращение сбора меда могут привести к его дефициту по стране. Соответствующими данными с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделились представители пресс-службы ассоциации "Руспродсоюз". Специалисты отмечают, что в текущем сезоне ранние сорта меда-сырья (каштановый, акациевый) на внутреннем рынке закончились значительно быстрее обычного периода.

Различные сорта цветочного разнотравья, как правило, доступные до весны, находились в большом дефиците уже к Новому году, гречишный - может закончиться уже в феврале заявление от "Руспродсоюза"

Одновременно с этой ситуацией закупочные цены на все виды меда с сентября 2025 года выросли на 30-50 процентов и в настоящее время продолжают увеличиваться. В результате сырье на продукт дорожает быстрее, чем коррекцию цен готовы принимать торговые сети. При этом окна закупки меда у пчеловодов закрываются раньше в связи с особенностями сортов. Аналитики уточнили, что даже минимальные корректировки отпускных цен вместе с подтвержденными расчетами себестоимости, магазины сейчас не принимают. Такие негативные факторы вынуждают отечественных производителей прекращать отгрузки товара по убыточным ценам. Этот процесс в свою очередь формирует риски дефицита меда на полках торговых сетей России, а также роста фальсификата меда, особенно в низких ценовых сегментах. С рынка также могут уйти добросовестные производители. В частности, за минувший год изготовление продукта прекратили два заметных в сфере переработчика меда.

Фото: pxhere.com