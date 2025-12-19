  1. Главная
"Руспродсоюз": капуста стала самым подешевевшим продуктом в РФ с начала января
Сегодня, 10:03
"Руспродсоюз": капуста стала самым подешевевшим продуктом в РФ с начала января

Специалисты определили список продуктов, которые подешевели за год.

Капуста стала наиболее подешевевшим продуктом на территории Росси за январь 2026 года по сравнению с 2025 годом. Соответствующее заявление сделали журналисты новостного агентства "ТАСС" со ссылкой на представителей ассоциации "Руспродсоюз". В рейтинг наиболее подешевевших продуктов питания  также попали  яйца, картофель и лук. Среднерозничная стоимость яиц за минувший год упала на 21,1 процент. Цена на картофель снизилась за аналогичный показатель на 21,1 процент, а на лук - на 16,9%. 

Капуста стала самым подешевевшим продуктом в России. Цены на нее в середине января 2026 г. снизились на 27,2% по сравнению с прошлым годом.

сообщение от "Руспродсоюза"

Фото: pxhere.com

