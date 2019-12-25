Отмечается, что с начала 2025 года розничная цена меда выросла практически вдвое.

В Калининграде прогнозируют рост цен на мед. Об этом сообщает "РБК Калининград" со ссылкой на прогнозы производителей.

Отмечается, что с начала 2025 года розничная цена меда выросла практически вдвое. Один литр продукта оценивается в среднем до 1,3 тысячи рублей. Кроме того, из-за плохой погоды снизился урожай меда. В нынешнем году урожай составил всего 2,5 тонны. При этом в 2024-м показатель составлял 12,5 тонн.

Федеральные эксперты считают, что в Калининграде может произойти дефицит меда. По их заявлениям, многие компании-переработчики не могут закупить продукт из-за слишком дорогих анализов. Всего в России 94% пчеловодов существуют в форме личных подсобных хозяйств.

