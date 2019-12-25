В нынешнем году добыли около 335 тысяч тонн.

В России стабилизировались цены на красную икру. Об этом заявил журналистам президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

По его словам, вылов красной икры на текущий момент превысил показатель за весь прошлый год почти в 1,5 раза. В нынешнем году добыли около 335 тысяч тонн. Кроме того, красная игра остается самым продаваемым товаром в категории "икра" в российских розничных сетях.

Зверев отметил, что к концу календарного года динамика продаж может измениться. Он добавил, что в предновогодний период ожидают рост продаж красной игры по сравнению с показателями "антирекордного 2024 года".

Ранее мы сообщали, что в России снизилось производство водки.

Фото: Piter.tv