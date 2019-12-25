Выпуск ликеро-водочных изделий вырос на 9,4%.

В России снизилось производство водки. Об этом сообщили в пресс-службе Росалкогольтабакконтроля.

В период с января по сентябрь 2025 года производство водки сократилось на 6% в годовом выражении, до 52,413 млн декалитров. При этом отмечается, что выпуск ликеро-водочных изделий вырос на 9,4%, до 13,403 млн декалитров.

Также в ведомстве добавили, что производство коньяка упало на 17% по сравнению с прошлым годом. Всего спиртных напитков крепостью свыше 9% было выпущено на 4,2% меньше. Выпуск слабоалкогольных коктейлей снизился на 87,8%.

