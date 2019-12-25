В России упало производство и потребление пива

Розничные продажи пива в стране упали на 16,3% в годовом выражении.

В России по итогам первой половины 2025 года упало производство и потребление пива. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

Розничные продажи пива в стране упали на 16,3% в годовом выражении. В РАКТ отметили, что это снижение носит технический характер, связанный с изменением структуры учета. Также отмечается, что причиной снижения производства и потребления пива стало повышение цен. Речь идет о росте акцизов, после чего выросла и стоимость.

По данным "Нильсен", в 2025 году средняя сцена за литр пива составила 151 рубль. По сравнению с 2023-м цены на напиток выросли на 26%.

