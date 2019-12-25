Аналитики спрогнозировали курс рубля на конец 2025 года

По мнению экспертов, одним из ключевых факторов давления на рубль станет снижение ключевой ставки ЦБ до 17%.

Аналитики финансового рынка спрогнозировали курс российского рубля на конец 2025 года. Об этом сообщают "Известия".

По мнению экспертов, одним из ключевых факторов давления на рубль станет снижение ключевой ставки ЦБ до 17%. Также на курс могут повлиять сокращение дефицита текущего счета платежного баланса и увеличение спроса на валюту со стороны импортеров.

Эксперты считают, что к концу года курс достигнет уровня 95 рублей за доллар. Кроме того, дополнительное давление на российскую валюту может оказать восстановление спроса на валюту в результате смягчения денежно-кредитной политики.

