Финансист заявил, что пиво в России подорожает на 8-12%

Финансист Дмитрий Трепольский заявил, что пиво в России подорожает на 8-12%. Об этом он рассказал в интервью "Газете.Ru".

По словам эксперта, рост цены на пиво произойдет во второй половине 2025 года. Он уточнил, что на динамику повлияют повышение акциза на напиток, курс валют, логистика и упаковка. Трепольский отметил, что тенденция продолжится и в 2026 году, а темпы удорожания пива ускорятся до 10-20% к весне.

Эксперт по финансам считает. что даже при астянутом переходном периоде компаниям придется инвестировать в модернизацию и корректировку рецептур. В связи с этим, по его словам, спрос россиян на пиво снизится умеренно, но покупатели будут чаще уходить в дешевые сегменты.

