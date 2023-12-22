В Петербурге геймер похитил у возлюбленной 250 тысяч рублей на развитие персонажа в игре

Девушка откладывала деньги на покупку жилья.

В Петербурге геймер предстанет перед судом за систематическое хищение денег у своей девушки. Деньги он тратил на популярную мобильную игру, рассказали в прокуратуре Кировского района.

По версии следствия, 25-летний молодой человек с мая по декабрь 2023 года частями тайно похищал денежные средства, отложенные его девушкой на покупку жилья.

Со слов обвиняемого, у него имелась зависимость от популярной мобильной игры. Похищенные денежные средства он зачислял на свою банковскую карту, переводил во внутриигровую валюту и тратил на развитие игрового персонажа, приобретение различных визуальных улучшений оружия и обмундирования.

Девушке обвиняемого причинён значительный материальный ущерб на общую сумму 250 тысяч рублей, из которых 233 тысячи рублей петербуржец успел потратить в игре.

Обвиняемый вину в совершении преступления признал и полностью возместил потерпевшей ущерб. Уголовное дело направлению в Кировский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

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Фото: pxhere