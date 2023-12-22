Подростки украли пожертвования из Храма Воскресения Христова в Ленобласти

В кружках с пожертвованиями было 30 тысяч рублей.

В Лужском районе Ленобласти из храма украли две кружки с пожертвованиями. Об этом стало известно Piter.tv.

Настоятель Храма Воскресения Христова (деревня Торошковичи) сообщил в полицию о краже. Неизвестные, разбив окно церкви, украли две кружки с пожертвованиями. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

По подозрению в краже задержаны 16-летний О. и 17-летний Л. (состоит на учете в ПДН). Похищенное не изъято. Возбуждено уголовное дело по п. "б,в" ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража). Оба подростка уже попадались на аналогичных преступлениях.

В январе в Ленобласти задержали подозреваемого в ограблении церковной лавки.

Фото: Piter.tv