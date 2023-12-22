В Ленобласти задержали подозреваемого в ограблении церковной лавки

Злоумышленник украл две подвески из серебра.

В Ленобласти задержали злоумышленника, который в декабре ограбил церковную лавку. Инцидент произошел в Сертолово на Школьной улице, 11. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В полицию обратилась помощница настоятеля храма. 54-летняя женщина рассказала, что в лавку зашел неизвестный и попросил показать две подвески из серебра в виде "Ангела" и "Ладонки". Взяв их в руки, мужчина убежал.

Стражи порядка завели уголовное дело по статье "Грабеж". Накануне, 16 января, в Сертолово полицейские задержали подозреваемого. Его нашли у дома № 3 по улице Ветеранов. Известно, что 33-летний мужчина уже имел проблемы с законом.

Подробности уточняются. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.tv