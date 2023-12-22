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В Ленобласти задержали подозреваемого в ограблении церковной лавки
Сегодня, 15:32
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В Ленобласти задержали подозреваемого в ограблении церковной лавки

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Злоумышленник украл две подвески из серебра.

В Ленобласти задержали злоумышленника, который в декабре ограбил церковную лавку. Инцидент произошел в Сертолово на Школьной улице, 11. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В полицию обратилась помощница настоятеля храма. 54-летняя женщина рассказала, что в лавку зашел неизвестный и попросил показать две подвески из серебра в виде "Ангела" и "Ладонки". Взяв их в руки, мужчина убежал.

Стражи порядка завели уголовное дело по статье "Грабеж". Накануне, 16 января, в Сертолово полицейские задержали подозреваемого. Его нашли у дома № 3 по улице Ветеранов. Известно, что 33-летний мужчина уже имел проблемы с законом.

Подробности уточняются. Расследование продолжается.

Ранее на Piter.tv: началась проверка после смертельного ДТП на трассе "Кола".

Фото: Piter.tv

Теги: ограбление лавки, полиция, сертолово, церковь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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