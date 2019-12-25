МЧС Петербурга опубликовало список мест для запуска фейерверка

Также специалисты напомнили правила обращения с пиротехникой.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу напомнило правила обращения с пиротехникой и опубликовало список площадок, подготовленных для безопасного запуска фейерверков и салютов.

При закупке фейерверков следует обращать внимание на наличие инструкции на изделии, адреса или телефона производителя или оптового продавца. Фейерверки стоит покупать только в местах официальной продажи.

Пиротехнику нужно хранить в сухом месте, в оригинальной упаковке и в недоступных для детей местах. В холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном случае из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки запрещается сушить на отопительных приборах.

Общие рекомендации по запуску фейерверков

При сильном и порывистом ветре лучше совсем отказаться от салюта. Над площадкой, где будет запускаться пиротехника, не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны. Оптимальное расстояние составляет не менее 30-50 м. Запускать салют нельзя людям в состоянии алкогольного опьянения. После окончания работы изделия нельзя подходить к нему как минимум 10 минут.

Площадки для запуска фейерверков в Петербурге

Напоминаем, что централизованного салюта в новогоднюю ночь в Петербурге не будет.

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