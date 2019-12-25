Комздрав рассказал, где в Петербурге делают химиотерапию по ОМС

Все петербуржцы обеспечены данным видом помощи в полном объеме.

Все петербуржцы, нуждающиеся в проведении химиотерапии, обеспечены данным видом помощи в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Ранее в СМИ появилась информация, что из клиники Пирогова и больницы РАН убрали химиотерапию за счет государства. Администратор клиники Пирогова в разговоре с Piter.tv сообщила, что на 2022 год все обязательства по ОМС выполнены, выделенные на этот год средства закончились. В больнице РАН сообщили, что появившаяся ранее в СМИ информация о снятии с финансирования больницы РАН не соответствует действительности.

По данным Комздрава, в Петербурге химиотерапию проводят следующие городские учреждения:

– Санкт-Петербургский клинический научно-практический онкологический центр в Песочном;

– Городской клинический диспансер;

– Городская больница №40 Курортного района;

– Клиническая больница святителя Луки;

– центры амбулаторной онкологической помощи (на данный момент работают 17 таких центров).

Фото: Pxhere.com