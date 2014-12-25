 Петербург вошел в топ‑5 городов России для мартовских каникул

В пятёрку популярных городов также вошли Москва, Сочи, Сириус и Казань.

Северная столица оказалась в числе самых востребованных направлений на предстоящие длинные выходные, посвящённые Международному женскому дню. По данным сервиса бронирования "Отелло", которые есть в распоряжении "Петербургского дневника", на Петербург приходится 12% всех бронирований по стране — это второй результат после Москвы, которая лидирует с 16%.

В пятёрку популярных городов также вошли Москва, Сочи, Сириус и Казань. Аналитики отмечают, что интерес к Петербургу в этом году подогрела и ценовая доступность. Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах с 6 по 9 марта не превышает шести тысяч рублей. Дешевле остановиться только в Иркутске (4660 рублей) и Новосибирске.

Большинство туристов планируют провести в городе три ночи. Традиционно основной заезд приходится на субботу, 7 марта, но многие бронируют жильё уже с пятницы, чтобы захватить максимум праздничных дней. Первые заявки на мартовские каникулы в Петербурге появились ещё в июле прошлого года, но пик бронирований пришёлся на февраль.

Любопытно, что в этом году в десятку самых популярных направлений ворвались горнолыжные курорты — Шерегеш и Эстосадок. Это говорит о том, что многие россияне предпочитают встречать весну активно, на склонах.

Среди зарубежных направлений в лидерах — Турция, Беларусь и ОАЭ.

Фото: Piter.tv