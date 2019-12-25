В Петербурге продолжают работать пять ресторанов McDonald’s

Данные рестораны работают по франшизе.

Несмотря на приостановку работы McDonald"s в России, у петербуржцев и москвичей остается возможность посетить эти рестораны быстрого питания. В Петербурге пять точек, работающих по франшизе, по-прежнему принимают посетителей.

Данные рестораны по франшизе открыла компания ООО "Развитие рост". Две точки находятся в Пулково, еще три ресторана работают на Московском, Балтийском и Финляндском вокзалах. Также данной организации принадлежит ресторан в аэропорту Шереметьево в Москве.

Также по франшизе работаю некоторые рестораны в Красноярске, Новосибирске, Алтайском крае и Кемеровской области.

В соцсетях пользователи отмечают, что цены в ресторанах остались прежними.

Как выглядят опустевшие торговые центры Петербурга: взгляд Piter.TV

Фото и скриншот: Piter.tv