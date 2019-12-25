В Выборге 27 апреля на трех площадках раздадут георгиевские ленточки

Акция "Георгиевская ленточка" продолжится в Выборге 3 мая, 5 мая и 9 мая.

В преддверии 76-й годовщины Великой Победы по всей стране пройдет ежегодная акция "Георгиевская ленточка". В Выборге она начнется 27 апреля. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Активисты движения "Волонтеры Победы" будут вручать всем желающим символ Победы на Красной площади, у ТРК "Кубус" (Железнодорожный туп., д. 4) и ТЦ "Находка" (Ленинградское шоссе, д. 57). Раздача начнется в 17:00.

Акция "Георгиевская ленточка" продолжится в Выборге 3 мая, 5 мая и 9 мая. Начало также в 17:00.

На прошлой неделе Выборг начали украшать ко Дню Победы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО